شناسایی 100 بنای تاریخی برای تغییر کاربری

علی اصغر پرهیزگار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری شناسایی اماکن تاریخی دارای قابلیت تغییر کاربری برای جذب گردشگران آغاز شده و تاکنون شناسایی 100 مکان تاریخی به پایان رسیده است .

وی خاطر نشان کرد : براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده پس از بررسی اماکن تاریخی شناسایی شده ، پایان مرداد ماه این اماکن آماده واگذاری به سرمایه گذار می شوند.

مدیر عامل صندوق حفظ و احیا تاکید کرد : البته در گذشته 32 مکان تاریخی تحت عنوان طرح پردیسان ، به منظور تغییر کاربری شناسایی شده بودند که از این تعداد، 20 اثر دارای توجیه اقتصادی به سرمایه گذار واگذار شده و تعدادی نیز تا پایان ماه جاری واگذار خواهد شد .

پرهیزگار گفت: به منظور ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران و همچنین معرفی به بانک، با معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی هماهنگیهای لازم انجام شده است .