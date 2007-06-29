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۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

سنای آمریکا لایحه مهاجرت را رد کرد

مخالفت سنای آمریکا با لایحه قانونی کردن وضعیت میلیونها مهاجر غیرقانونی در این کشور که از طرف بوش نیز حمایت می شد؛ اعتراض رئیس جمهوری مکزیک را برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 53 سناتور آمریکایی، به لایحه قانونی کردن وضعیت میلیونها مهاجر غیرقانونی رای منفی دادند.

تصویب چنین لوایحی در سنا نیازمند ‪ ۶۰‬رای مثبت است.

سناتورهای هر دوحزب گفتند که این مسئله بسیار حساس است و به احتمال زیاد بررسی آن تا پاییز سال جاری یا سال بعد هم انجام نخواهد شد.

سال گذشته تلاش دیگری برای تصویب لایحه مهاجرت صورت گرفت که ناکام ماند .

این رای گیری به عنوان یک عقب گرد برای سیاست های رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود.

حدود ‪ ۱۲‬میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا زندگی می کنند.

این درحالی است که "فیلیپ کالدرون" رئیس جمهوری مکزیک در نخستین واکنش نسبت به رد لایحه مهاجرت در سنای آمریکا گفت : سنای آمریکا در رد طرحی که از سوی جرج بوش حمایت می شد، خطای بزرگی مرتکب شده است .

کد مطلب 509578

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