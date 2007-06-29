مرحوم عالی نسب خواهان توسعه عدالت بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم فرشاد مومنی مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر تصور بر این باشد که برای پیشبرد اهداف جامعه انسان‌ها نقش تعیین کننده ای دارند، باید گفت که نعمت وجود استاد عالی نسب شاید یکی از برجسته‌ترین نعمت هایی بود که خداوند پس از انقلاب نصیب ایران کرد.

وی افزود: در جامعه شناسی توسعه یکی از رموز تداوم عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه این موضوع مطرح می شود که در آنها به دلایل گوناگون افراد به آن اندازه که نسبت به نوامیس خود حساسیت دارند نسبت به نوامیس اجتماعی این احساس مسئولیت را ندارند، که همین امر باعث عقب ماندگی می شود، در حالی که استاد عالی نسب به این دو موضوع به یک اندازه توجه داشت.

مومنی اظهار امیدواری کرد با طرح الگوهای درخشان همچون استاد عالی نسب، ما و نسل های پس از ما ذخیره ای از دانایی را ذخیره کنیم که منشاء پیشبرد جامعه و تحقق اهداف اسلامی باشد.

در این مراسم همچنین محمد حسین فاضل زرندی استاد دانشگاه و عضو هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه دین و اقتصاد، گفت: یک سیستم جامع دارای ویژگی های زیادی همچون دریافت اطلاعات صحیح و تشخیص اطلاعات غیر صحیح از صحیح و پردازش این اطلاعات به صورت درست، صحیح و هدفمند و در نهایت ارائه پاسخ مناسب به اطلاعات در جهت اهداف است.

وی تعامل زیر سیستم های یک سیستم، تکمیل کردن زیرسیستم‌ها توسط یکدیگر و عمل کردن آنها در راستای هدف، هوشمند بودن سیستم ها و طراحی سیستم هایی همچون انسان و تطابق این سیستم با محیط را از دیگر ویژگی های یک سیستم جامع عنوان کرد و افزود: عالی نسب نیز یک پدیده جامع و یک بسته سازمان یافته بود.

وی با بیان اینکه توسعه عدالت از اهداف عالی نسب بود و عدالت را در اقتصاد پویا، کار محور، انسان محور، رقابتی و در راستای اهداف فکری انسان می دانست، تصریح کرد: معتقد بود فقر سرنوشت ما نیست و می توان به ایرانی ثروتمند و مردمی بسیار مرفه نائل شد.