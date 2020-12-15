به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات جلسه پانزدهم و جلسه ۱۶ شورای سنجش و پذیرش در دورههای تحصیلات تکمیلی (۴ مرداد و ۱۰ آبان سال ۱۳۹۹) و اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد در رشتهمحلهایی که ظرفیت آنها در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل نشده و فاقد انتخاب رشته کننده مردود هستند، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (معدل تراز شده کارشناسی) به صورت متمرکز صورت گیرد.
مرحله ثبت نام پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (صرفاً در همین سال انجام میشود) از روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ و به صورت متمرکز و توسط سازمان سنجش آغاز میشود.
متقاضیان ثبتنام و انتخاب رشته برای شرکت در این مرحله میتوانند پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود از روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ آغاز میشود و تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ ادامه خواهد داشت.
اطلاعات رشتهها و دانشگاهها در دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز ثبت نام اعلام میشود. شروع به تحصیل این داوطلبان از نیمسال دوم و بهمن ماه خواهد بود.
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