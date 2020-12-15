  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

پذیرش با معدل کارشناسی؛

آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون کنکور ارشد ۹۹ از امروز

آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون کنکور ارشد ۹۹ از امروز

ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ از امروز ۲۵ آذرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبات جلسه پانزدهم و جلسه ۱۶ شورای سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (۴ مرداد و ۱۰ آبان سال ۱۳۹۹) و اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد در رشته‌محل‌هایی که ظرفیت آنها در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل نشده و فاقد انتخاب رشته کننده مردود هستند، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (معدل تراز شده کارشناسی) به صورت متمرکز صورت گیرد.

مرحله ثبت نام پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل) کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ (صرفاً در همین سال انجام می‌شود) از روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ و به صورت متمرکز و توسط سازمان سنجش آغاز می‌شود.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در این مرحله می‌توانند پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود از روز سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ ادامه خواهد داشت.

اطلاعات رشته‌ها و دانشگاه‌ها در دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با آغاز ثبت نام اعلام می‌شود. شروع به تحصیل این داوطلبان از نیمسال دوم و بهمن ماه خواهد بود.

کد مطلب 5095905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
      2 1
      پاسخ
      دانشگاه به علم ما اضافه نکرد ولی به تجربیات اضافه کرد،هر چیزی که پدر و مادر تشویق میکنن که به سمتش بری ممکن هست ضرر داشته باشه. دانشگاه فقط یک تفاخر زودگذر برای خانواده بود و یک وقت تلف کردن چند ساله برای من.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها