تنها انتظارم از ملی پوشان ارائه کشتی ناب ایرانی است / با قدرت در مسابقات فیلیپین شرکت می کنیم

محمود معزی پورسرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: امسال به لحاظ اجرای قانونمندی و احترام به حضورهمه جانبه مدعیان در رقابتهای انتخابی ، نفرات برتر را به عضویت تیم ملی در آوردیم تا درسالیان آینده نیزهمه بدانند که شرط حضور در تیم ملی و پوشیدن پیراهن آن فقط و فقط شرکت در رقابتهای انتخابی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهارمین و آخرین مرحله اردوی آماده سازی را پشت سر می گذاریم که خوشبختانه با حمایت فدراسیون هیچ کم و کاستی دراین مراحل احساس نشد.

معزی پور با اشاره به وضعیت آمادگی ملی پوشان اعزامی تصریح کرد: خوشبختانه هیچ گونه آسیب دیدگی و مصدومیتی در میان اعضای این مشاهده نمی شود و تک تک ملی پوشان با رژیم غذایی ویژه ای که دکتر امیرساسان برایشان در نظر گرفته نزدیک به وزن قانونی و آماده حضوری قدرتمند در آسیایی فیلیپین هستند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان یادآور شد: تمرینات سنگین ملی پوشان به اتمام رسیده و طی روزهای پیش از اعزام به ریکاوری و رفع نواقص تکنیکی خواهیم پرداخت.

وی با اشاره به برنامه های پشتوانه سازی تیم ملی تصریح کرد: با توجه به برنامه های پشتوانه سازی که درپیش گرفته ایم از تمام نیروها و داشته ها برای این میدان استفاده نکردیم و سعی نمودیم تا به جوانترها فرصت و میدان بدهیم. مطمئنا نفراتی بهتر یا حداقل همطراز نفرات اعزامی نیز در اردو حضور دارند اما شرکت در این پیکارها حق نفرات اول بود که این کار را انجام دادیم.

پیشکسوت کشتی کشورمان به نحوه انتخاب ملی پوشان اعزامی به جهانی اشاره کرد و افزود: با بررسی عملکرد نفرات اعزامی به آسیایی فیلیپین، تمرینات تمامی اردونشینان و همچنین مشاهده توانایی نفرات اعزامی به جام بلاگازوف تکلیف تیم اعزامی به مسابقات جهانی را مشخص خواهیم نمود.

معزی پور افزود: تیم جوانان به محض بازگشت از فیلیپین آماده حضور در جام بلاگازوف خواهد شد که در خصوص نفرات اعزامی باید به جمع بندی برسیم.

وی در پایان گفت: نه از ملی پوشان مدال می خواهم و نه قهرمانی. چون همه آنها آماده هستند و با اعتماد به نفسی که دارند مطمئنم که شخصا تمام زحمتشان را برای کسب بهترین نتایج خواهند کشید . تنها خواسته من از نفرات اعزامی این است که کشتی ناب ایرانی را به نمایش بگذارند که قطعا با این روش به موفقیت و نتیجه خواهند رسید.