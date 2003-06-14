نمايش " ايوانف " با طراحي و كارگرداني اكبر زنجانپور روي صحنه رفت

به گزارش خبرنگار هنري خبرگزاري مهر اين نمايش كه توسط سعيد حميديان ترجمه شده است به دغدغه هاي دائمي چخوف مي پردازد؛ "ايوانف " داستان زندگي آدمهايي ست كه سرگشته و خسته از دوران فئودالي به دوران سرمايه داري وارد مي شوند . اين نمايش كه جز اولين آثارچخوف محسوب مي شود در سال 1887 در سن 27 سالگي توسط او نوشته است .

بهروز بقايي ، فرخ نعمتي ، فريبا كامران ، خسرو احمدي ، علي ميلاني ، فرنوش آل احمد ، رامين كبريتي ، فرناز جهانسوز ، مارال فرجاد ، بهار نوحيان ، ستاره حسيني و اكبر زنجانپوردر اين نمايش ايفاي نقش مي كنند . طراحي لباس اين نمايش برعهده بهيه خوشنويسان است و جهانسوز فولادي موسيقي آن را انتخاب كرده است .

نمايش ايوانف ساعت19.30 هر روز غير از شنبه ها در مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود.

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