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۲۴ خرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۵۵

نمايش " ايوانف " با طراحي و كارگرداني اكبر زنجانپور روي صحنه رفت

اجراي نمايش ايوانف نوشته آنتوان چخوف با طراحي و كارگرداني اكبر زنجانپور در تالار چهار سو تئاتر شهر آغاز شد .

به گزارش خبرنگار هنري خبرگزاري مهر اين نمايش كه توسط  سعيد حميديان ترجمه شده است  به دغدغه هاي دائمي چخوف مي پردازد؛ "ايوانف " داستان زندگي آدمهايي ست كه سرگشته و خسته از دوران فئودالي به دوران سرمايه داري وارد مي شوند .  اين نمايش كه جز اولين آثارچخوف محسوب مي شود در سال  1887 در سن 27 سالگي توسط او نوشته است .  
بهروز بقايي ، فرخ نعمتي ، فريبا كامران ، خسرو احمدي ، علي ميلاني ، فرنوش آل احمد ، رامين كبريتي ، فرناز جهانسوز ، مارال فرجاد ، بهار نوحيان ، ستاره حسيني و اكبر زنجانپوردر اين نمايش ايفاي نقش مي كنند . طراحي لباس اين نمايش برعهده  بهيه خوشنويسان است و جهانسوز فولادي موسيقي آن را انتخاب كرده است .
نمايش ايوانف ساعت19.30 هر روز غير از شنبه ها در مجموعه تئاتر شهر اجرا مي شود.
کد مطلب 5096

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