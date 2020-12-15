به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات حاکی از آن است که وزیران انگلستان با پیچیده‌تر شدن مذاکرات توافق تجاری برگزیت، به خرده‌فروشان هشدار دادند برای مقابله با وحشت از برگزیت بدون توافق تجاری و کمبود احتمالی مواد غذایی، ذخیره این کالاها را آغاز کنند.

دولت به سوپرمارکت‌ها و تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات درمانی و واکسن هشدار داده است تا به میزان ۶ هفته از کالاهای مورد نیاز خود را در مکان‌های امن سراسر انگلستان ذخیره کنند.

در صورتی که انگلستان به توافق تجاری بعد از برگزیت دست پیدا نکند، نخست‌وزیر انگلستان، بوریس جانسون، مدیریت کمیته خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت و پاسخ لازم به این شرایط را آماده خواهد کرد.