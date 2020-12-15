۴ هزار هکتار از اراضی شیبدار گلستان به باغات مثمر تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین متمرکز آغاز عملیات اجرایی طرح اراضی شیبدار ظهر سه شنبه با حضور استاندار گلستان و جمعی از مقامات در عرصه های شیبدار شهرستان مینودشت و همزمان از طریق ارتباط تصویری ویدئو کنفرانسی با هشت شهرستان دیگر استان برگزار شد.

استاندار گلستان در این آیین اظهارکرد: طرح مشارکت در تبدیل کاربری اراضی زراعی شیبدار به باغات مثمر برای هجدهمین سال متوالی در استان اجرا می شود.

هادی حق شناس وی افزود: از سال ۸۲ که اجرای طرح آغاز شده است، به طور میانگین سالانه هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی شیبدار درختکاری شد که امسال درختکاری چهار هزار هکتار از این اراضی در دستورکار است.

حق شناس گفت: با تبدیل این اراضی به باغات مثمر، اشتغال و درآمد پایدار ایجاد شده و از مهاجرت مردم به شهرها و حاشیه نشینی جلوگیری می کند.

وی یکی از اهداف مهم این طرح را کاهش خسارت سیل برشمرد و بیان کرد: بیش از ۳۰۰ سیل بزرگ و کوچک طی ۲۰ سال گذشته در استان گلستان، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش های مختلف خسارت وارد کرده و سیل سال ۹۸ هم حدود پنج هزار میلیارد تومانی به ابنیه، تأسیسات، واحدهای مسکونی و کشاورزی خسارت زد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان هم گفت: از سال ۱۳۸۲ طرح کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار برای ۱۱۰ هزار هکتار عرصه های مستعد استان آغاز شده و طی ۱۷ سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیار ریال، تاکنون ۲۷ هزار هکتار از عرصه های مورد نظر به زیر کشت انواع درختان مثمر و گیاهان دارویی رفته است.

مختار مهاجر افزود: درختکاری در اراضی شیبدار، یکی از موثرترین راهکارها در مقابله با سیل است.

گفتنی است غرس اولین اصله نهال توسط استاندار گلستان، بازدید از گلخانه در حال بهره برداری، بازدید از نهالستان توت، بازدید از باغ کلکسیون زیتون و بازدید از باغات گردو و زیتون پیوند شده به روش سرشاخه کاری از دیگر برنامه های این مراسم بود.