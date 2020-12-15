به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در صورت باز شدن همه لولاهای این گوشی و در بزرگترین حالت این گوشی دارای نمایشگری ۷ اینچی خواهد بود.

این شرکت چینی ماه گذشته نمونه اولیه یک گوشی به نام اوپو ایکس ۲۰۲۱ را عرضه کرد که دارای نمایشگری لوله شدنی بود. حالا اوپو یک گام به پیش نهاده و با همکاری شرکت ژاپنی نندو این گوشی عجیب را تولید کرده که در صورت بسته شدن همه لولاها به یک مکعب مستطیل با ابعاد ۵۴ در ۸۶ میلیمتر مبدل می‌شود.

در واقع این گوشی در حالت تمام بسته ابعادی به اندازه یک کارت اعتباری دارد. با باز کردن یک لولا بخشی از نمایشگر قابل مشاهده شده و ۴۰ میلیمتر به طول گوشی افزوده می‌شود. در این حالت مشاهده زمان، پیام‌های اطلاع رسانی و رابط کاربری پخش کننده موسیقی ممکن است.

با باز کردن یک لولای دیگر طول گوشی به ۸۰ میلیمتر افزایش می‌یابد و بخش بیشتری از نمایشگر در کنار دوربین در دسترس قرار می‌گیرد. با باز کردن آخرین لولا کل امکانات نمایشگر گوشی در دسترس خواهد بود. با قراردادن نمایشگر گوشی در حالت افقی می‌توان صفحه آن را به سه بخش تقسیم کرد تا هر بخش برای نمایش محتوا یا برنامه خاصی در دسترس قرار بگیرد.

در حالت کاملاً باز چهار دوربین پشتی گوشی و نیز قلم آن نیز برای نگارش مطلب بر روی نمایشگر در دسترس قرار می‌گیرد. هنوز مشخص نیست آیا اوپو قصد دارد واقعاً این گوشی را تولید کند یا صرفاً یک نمونه مفهومی از آن را با هدف نمایش توانمندی‌های خود در دسترس قرار داده است.