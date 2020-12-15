به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول فست موشن «تروریستهای بینالمللی» در خانه کاریکاتور حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه تولید شد.
فخرالدین دوست محمد با هدف محکومیت ترور دانشمند هستهای کشور شهید فخریزاده نسبت به ثبت این اثر اقدام کرده است.
کرمانشاه- قسمت اول فست موشن «تروریستهای بینالمللی» در خانه کاریکاتور حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول فست موشن «تروریستهای بینالمللی» در خانه کاریکاتور حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه تولید شد.
فخرالدین دوست محمد با هدف محکومیت ترور دانشمند هستهای کشور شهید فخریزاده نسبت به ثبت این اثر اقدام کرده است.
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