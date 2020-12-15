به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گزارش اداره ملی آمار، سرمایهگذاری چین در داراییهای ثابت در ۱۱ ماه ابتدایی امسال ۲.۶ درصد نسبت به سال قبل جهش کرده که این ۰.۸ درصد بیشتر از رشد این بخش در ۱۰ ماه ابتدایی امسال است.
به لحاظ ماهیانه، سرمایهگذاری چین در داراییهای ثابت نسبت به ماه گذشته ۲.۸ درصد جهش کرده است.
در طول ۱۱ ماه ابتدایی امسال سرمایهگذاری بخش خصوصی ۰.۲ درصد رشد کرده است که این اولین رشد ثبت شده این بخش در سال جاری است.
سرمایهگذاری در صنایع پایه اولیه ۱۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد در حالی که سرمایهگذاری در صنایع ثانویه ۰.۷ درصد افت کرد.
در همین زمان سرمایهگذاری در صنایع با فناوری بالا (هایتِک) ۱۲ درصد جهش کرد در حالی که سرمایهگذاری در خدمات ۱۰ درصد افزایش یافت.
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