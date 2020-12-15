سهام آسیا اقیانوسیه با افزایش مبتلایان به کرونا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات روز سهشنبه تحت تأثیر رشد ابتلاء به کرونا در چند کشور جهان افت کردند. افزایش تعداد مبتلایان جدید روزانه خوشبینی ایجاد شده به واکسن کرونا را کمرنگ کرد.
جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام ژاپن ۰.۲۷ درصد پایین آمد و شاخص نیکی ژاپن ۰.۳۱ درصد از ارزش خود را از دست داد.
در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۰.۵۰ درصد افت کرد و هانگسنگ در هنگکنگ ۰.۵۸ درصد پایین آمد.
ایاساکس استرالیا ۰.۲۷ درصد و کوسپی کرهجنوبی ۰.۵۵ درصد پایین آمدند.
در بازار ارز، دلار اندکی در مقابل ارزهای مهم آسیا تقویت شد و نرخ برابری خود با ین ژاپن و یوآن چین را به ترتیب به ۱۰۴.۱۱ واحد و ۶.۵۵۳۸ واحد رساند.
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