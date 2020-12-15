به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، گفت: دفاتر بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تهران است و نباید مالیات این شرکت‌ها در تهران هزینه شود.

وی بیان کرد: اگر مالیات این شرکت‌ها در تهران هزینه شود، باعث افزایش محرومیت استان‌های کم برخوردار می‌شود و این مسئله بر خلاف قانون اساسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته تهران مشکلاتی چون آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی دارد که باید از محل عوارض دریافتی این مناطق، مشکلات حل و فصل شود.

قالیباف اظهار داشت: مصرف روزانه بنزین در تهران ۱۲ میلیون لیتر است که عوارض دریافتی در این باره باید در تهران و برای رفع آلودگی هوا هزینه شود و نباید در جای دیگر هزینه شود.