۲۲ محوطه و بنای تاریخی آذربایجان غربی تعیین حریم می شوند

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت شناسایی و مشخص شدن بافتها و محوطههای تاریخی نصب تابلو و تعیین حریم قانونی بناها و آثار تاریخی، افزود: تعیین حریم تپه تاریخی حسنلو و محوطه باستانی بسطام به اتمام رسیده و منتظر تصویب در شورای حریم کشور هستیم.
وی با بیان اینکه تعیین حریم باعث جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در عرصههای تاریخی و فراهم شدن شرایط مطلوب صیانت از این عرصههای ارزشمند میشود، اضافه کرد: هر سال بالغ بر ۶ میلیارد ریال برای تحقق این هدف در استان هزینه میشود.
وی از مردم این منطقه خواست که در صورت مشاهده هرگونه اقدامی شامل تخریب، تصرف، تجاوز به حریم، ساختوساز، حفاری غیرمجاز و یا قاچاق اشیای تاریخی اینگونه آثار، مراتب را به میراث فرهنگی این شهرستان اطلاع دهند تا نسبت به حفظ میراث فرهنگی و تاریخی منطقه اقدام شود.
جباری از انجام ۴ هزار و ۷۲۱ مورد سرکشی از تپهها و بافتهای تاریخی استان در ۸ ماه گذشته سال جاری خبر داد، اظهارکرد: در این مدت همچنین ۱۴۶ مورد سرکشی شبانه توسط نیروهای یگان حفاظت انجام شده است که این رقم در سال گذشته ۵۴ مورد بود.
با تعیین حریم محوطههای تاریخی امکان هرگونه ساخت و ساز و عملیات ساختمان در جوار آنها منوط به تأیید و ضوابط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری صنایعدستی آذربایجانغربی خواهد بود.
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