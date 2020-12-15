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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبر داد؛

دستگیری سارقان میلیاردی طلا وجواهرات درارومیه

دستگیری سارقان میلیاردی طلا وجواهرات درارومیه

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری سارقان طلا وجواهرات از راسته زرگران بازار سنتی ارومیه به ارزش ۴ میلیاردریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی، سردار مسعود خرم نیا در تشریح این خبر اظهارکرد: در راستای وقوع سرقت اموال خصوصی در داخل بازار قدیمی که زمینه نارضایتی و نگرانی شهروندان را در پی داشت موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارکنان کلانتری ۱۱ ارومیه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی، مأموران موفق به شناسایی ۲ نفر سارق سابقه دار شده و توانستند در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.

خرم نیا در ادامه با بیان اینکه در بازجویی‌های به عمل آمده به سرقت ۲۰۰ گرم طلا و جواهرات یک عدد سکه تمام بهار آزادی و مقداری ارز خارجی اعتراف کردند، افزود برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآوردشده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی به شهروندان توصیه کرد ضمن رعایت هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده افراد ناشناسی که بدون جهت در محدوده محل کار یا سکونت آنها پرسه می‌زنند مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اعلام دارند.

کد مطلب 5096273

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