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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

مدیرعامل آب و فاضلاب استان خبر داد:

تکمیل پروژه پایدار سازی خطوط انتقال آب یاسوج/ پوشش ۴۰درصدی شهر

تکمیل پروژه پایدار سازی خطوط انتقال آب یاسوج/ پوشش ۴۰درصدی شهر

یاسوج- مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از تکمیل پروژه پایدار سازی خطوط انتقال آب یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: آب قریب به ۴۰ درصد مردم شهر یاسوج از خط منبع تنگ کناره و خط انتقالی که به ناچار باید از رودخانه بشار عبور کند، تأمین می‌شود که این خط انتقال همواره در فصل زمستان و در ماه‌های پر بارش دچار حادثه و تخریب شده و آب بخش زیادی از مناطق یاسوج دچار قطعی و چالش می‌شد.

وی با بیان اینکه عبور این خط انتقال آب از مسیر رودخانه بشار بدون شک این تبعات را نیز داشت و ما برای حل این مشکل به جای جنگ با طبیعت دو ایده را پیش بردیم، اظهار کرد: یک خط انتقال را از سقف پل و یکی را نیز در محفظه بتی از زیر بستر رودخانه عبور دادیم و این پروژه ۲۰ میلیارد ریالی به گام آخر رسید و تست عملیاتی نیز شد.

پاسره با تقدیر از همکاری مسئولین معاونت عمرانی استانداری و راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: اعتبار دو میلیارد تومانی این پروژه از محل اعتبارات سیل و تنش آبی تأمین شده است.

مدیرعامل آبفای استان گفت: اگر بنا به هر دلیلی یکی از خطوط دچار قطعی خواسته و یا ناخواسته شود، خط دوم وارد مدار آبرسانی می‌شود و شهروندان گرامی مرکز استان با قطعی و چالش آب مواجه نمی‌شوند.

کد مطلب 5096278

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