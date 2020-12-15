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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۶

پس از عادی سازی روابط صورت گرفت؛

گفتگوی تلفنی سران بحرین و رژیم صهیونیستی/ تأکید بر تقویت روابط

گفتگوی تلفنی سران بحرین و رژیم صهیونیستی/ تأکید بر تقویت روابط

پادشاه بحرین و رئیس رژیم صهیونیستی در جریان یک تماس تلفنی با یکدیگر به گفتگو پرداخته و بر لزوم تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین به صورت تلفنی با «روون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. رئیس رژیم صهیونیستی در جریان این تماس تلفنی عید ملی بحرین را به پادشاه این کشور تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان تماس تلفنی مذکور در خصوص راهکارهای تقویت دوجانبه پس از امضای توافق عادی سازی روابط، گفتگو کردند. رئیس رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد که روابط تل آویو و منامه در زمینه‌های گوناگون گسترش یابد.

از سوی دیگر، حمد بن عیسی نیز بدون توجه به محکومیت گسترده عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی ملت بحرین، بر تمایل منامه برای گسترش روابط و مناسبات با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

پس از امضای توافق سازش بحرین با رژیم صهیونیستی، بحرینی‌ها سلسله تظاهرات گسترده‌ای را در نقاط مختلف کشور خود برگزار کردند. مردم بحرین ضمن محکومیت شدید عادی سازی روابط با تل آویو خواستار تجدیدنظر مقامات بحرینی در اقدام خود شدند.

کد مطلب 5096287

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