کودک ربایی و درخواست ۵میلیارد برای تحویل کودک/متهمان دستگیرشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: به دنبال مراجعه حضوری یکی از شهروندان در ساعت ۱۳ روز گذشته به کلانتری ۱۳ علی آباد کتول، مبنی بر ربوده شدن فرزند سه ساله اش، بلافاصله مراتب در دستور کار تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی های اولیه ماموران مشخص شد، فرزند شاکی در کوچه مشغول بازی با دوستانش بوده که توسط سرنشینان یک دستگاه زانتیا ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه متهمان طی تماس تلفنی با خانواده کودک درخواست مبلغ پنج میلیارد ریال وجه نقد کرده بودند، گفت: تحقیقات فنی و میدانی پلیس در این راستا آغاز و ماموران با اشراف اطلاعاتی و تلاش بی وقفه موفق شدند به سرنخ هایی از آدم ربایان رسیده و مخفیگاه آنان را در شهرستان کردکوی شناسایی کنند.

فاضل دادگر خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، ماموران موفق شدند خودرو متهمان را حین ورود به مخفیگاهشان متوقف و ضمن آزادی کودک سه ساله که در خودرو حضور داشت، هر دو گروگانگیر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به تحویل کودک به خانواده اش، گفت: آدم ربایان در تحقیقات اولیه انگیزه خود از این اقددام مجرمانه را اختلافات شخصی عنوان کردند.

وی با تاکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس و مقابله قاطعانه با مخلان نظم و امنیت جامعه، افزود: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.