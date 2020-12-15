به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه خود در اراضی اشغالی ادامه می دهد و این بار نیز قصد دارد پروژه های شهرک سازی در قدس اشغالی را شدت بخشد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها به همین منظور طرح جدیدی را برای گسترش شهرک سازی ها در قدس اشغالی آماده کرده اند. طبق این طرح، قرار است بیش از ۸ هزار واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی ساخته شود.

در همین ارتباط، رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این طرح از ابتدای سال آینده وارد فاز اجرایی می‌شود و در نهایت نیز این طرح سال ۲۰۴۰ کامل می‌شود. افزون بر این، رژیم صهیونیستی همچنین درصدد احداث برج‌های مسکونی، منطقه صنعتی و تجاری و اماکن تفریحی در قدس اشغالی است.

علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی همچنان طرح های شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطینیان را ادامه می دهد اما تشکیلات خودگردان فلسطین اخیراً روابط و مناسبات امنیتی خود با این رژیم را از سر گرفته است.