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۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

حریف ایران مالزی را شکست داد

تیم ملی فوتبال جامائیکا در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2 بر صفر از سد مالزی گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جامائیکا که روز دوشنبه هفته آینده در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان می رود، روز گذشته مسابقه دوستانه ای را مقابل مالزی برگزار کرد و توانست با نتیجه 2 بر صفر این تیم را شکست دهد.  برای جامائیکا در این بازی هاروی (43) و وولری ولف (45) گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال جامائیکا در جریان سفر خود به قاره آسیا تاکنون سه بازی تدارکاتی برگزار کرده که با شکست برابرویتنام و اندونزی و پیروزی مقابل مالزی همراه بوده است.

تیم ملی فوتبال مالزی یکی از میزبانان مسابقات فوتبال جام ملت های آسیاست که در گروه C با تیم ملی فوتبال کشورمان، ازبکستان و چین همگروه است.

کد مطلب 509630

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