نقد و بررسی و شبهات رجعت در برنامه «بشارت»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «بشارت» از جمله برنامههایی است که با هدف بسط و تعمیق آگاهیهای مخاطبان در حوزه معارف مهدوی، طراحی و تولید شده است.
این برنامه سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ ساعت ۱۹:۳۰ به تبیین بررسی و نقد شبهات رجعت از منظر روایات میپردازد.
برنامه «بشارت» به همت گروه فقه و اندیشه و به تهیه کنندگی اکبر طالبی نیا است که ضمن طرح موضوعات مرتبط با مهدویت بر اساس دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه، به پارهای از شبهات مهدوی نیز پاسخ میدهد.
علاقمندان به مباحث مهدوی میتوانند یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ از امواج فضیلت و فطرت شنونده این برنامه باشند.
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