  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

نژادبهرام مطرح کرد؛

بافت فرسوده و حریم نامشخص معضلات اصلی منطقه ۱۵

بافت فرسوده و حریم نامشخص معضلات اصلی منطقه ۱۵

عضو شورای شهر تهران دو مساله بافت فرسوده وحریم را در منطقه ۱۵ جدی دانست و گفت: به دلیل نامشخص بودن حریم تهران، بلاتکلیفی جدی برای این منطقه به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی نماینده شورایاری های منطقه ۱۵ تهران، دو مساله بافت فرسوده و حریم را در این منطقه جدی دانست و گفت: به دلیل نامشخص بودن حریم تهران، بلاتکلیفی جدی برای این منطقه به وجود آمده است.

وی افزود: این مساله باعث شده پس از جدا شدن شهر قیام دشت، بسیاری از آرا ماده ۱۰۰ در بلاتکلیفی جدی قرار گیرند.

نژادبهرام خواستار ورود شورای عالی معماری و شهرسازی به تعیین حریم شهری تهران شد و گفت: حل مسائل مربوط به جدایی قیام دشت و مشکلات ماده ۱۰۰، نیازمند ورود کمیسیون حقوقی شورای شهر هست.

وی ادامه داد: ۷ درصد از مساحت این منطقه بافت فرسوده است و با رویکرد شورای پنجم به دنبال بهسازی محیطی و توسعه سراهای محله، و حل مساله فضاهای بی دفاع هستیم.
 

کد مطلب 5096310
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها