بافت فرسوده و حریم نامشخص معضلات اصلی منطقه ۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی نماینده شورایاری های منطقه ۱۵ تهران، دو مساله بافت فرسوده و حریم را در این منطقه جدی دانست و گفت: به دلیل نامشخص بودن حریم تهران، بلاتکلیفی جدی برای این منطقه به وجود آمده است.

وی افزود: این مساله باعث شده پس از جدا شدن شهر قیام دشت، بسیاری از آرا ماده ۱۰۰ در بلاتکلیفی جدی قرار گیرند.

نژادبهرام خواستار ورود شورای عالی معماری و شهرسازی به تعیین حریم شهری تهران شد و گفت: حل مسائل مربوط به جدایی قیام دشت و مشکلات ماده ۱۰۰، نیازمند ورود کمیسیون حقوقی شورای شهر هست.

وی ادامه داد: ۷ درصد از مساحت این منطقه بافت فرسوده است و با رویکرد شورای پنجم به دنبال بهسازی محیطی و توسعه سراهای محله، و حل مساله فضاهای بی دفاع هستیم.

