به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، پیامی صادر کرد.
متن پیام استاندار خراسان رضوی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروزه دانایی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میرود.
به منظور ترویج و گسترش فرهنگ «پژوهش»، اعتلای دانایی در جامعه، شناسایی و عرضه یافتههای پژوهشی و فناورانه، تبیین وضع موجود پژوهش، افق پیش روی آن در کشور و ارج نهادن به مقام شامخ «پژوهشگران و فناوران»، ۲۵ آذرماه به نام «روز پژوهش و فناوری» نامگذاری شده است.
رویکرد سال جاری تاکید و تمرکز بر پژوهش و فناوری در جهش تولید نام گرفته است و علیرغم تمام مشکلات و تنگناههای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا و تشدید تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی، شاهد تبلور دستاوردهایی از جامعه دانش بنیان بودهایم که نمونههای ویژه آن در استان خراسان رضوی در زمینه ونتیلاتورها، کیتهای تشخیص ویروس، سیستمهای نوین و هوشمند ضدعفونی به صورت شاخص در کشور و منطقه درخشیدند.
امروز متخصصان، پژوهشگران و فناوران به عنوان هسته اصلی اقتصاد دانش بنیان باید بیش از هر زمان دیگر در مسیر حرکت و توسعه گام دوم انقلاب کوشا باشند و متقابلاً مسئولین و مدیران اجرایی بایستی این عزیزان را به صورت ویژه مورد حمایت قرار داده و مسیرهای قانونی را برای رشد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان هموار نمایند.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به تمامی تلاشگران عرصه علم، پژوهش و فناوری، پژوهشگران، استادان، دانشجویان و شرکتهای فناور و دانش بنیان، بر این اعتقاد هستم که اقتصاد دانایی محور، جز با اشاعه فرهنگ خودباوری در جامعه جوان و پرانرژی و زمینه سازی برای ظهور و بروز خلاقیتها و نوآوریها امکان پذیر نخواهد شد و این هفته فرصتی است که جامعه با نمونهای از تلاشهای این نخبگان و دانشمندان آشنا شود و با درک اهمیت پژوهش، تأثیر آن را در بهبود وضع زندگی شهروندی مشاهده نماید.
این ایام فرصتی فراهم خواهد کرد که نقش آفرینان این زیست بوم دانش و نوآوری با یکدیگر به تعامل بپردازند و از ظرفیت و توانمندیهای یکدیگر در راستای همافزایی و مشارکت بهرهمند گردند.
این ایام فرصتی مغتنم برای تقدیر از برگزیدگان عرصه علم و دانش است که با ایدههای خلاقانه و نوآوریهای خود میتوانند گامهای مؤثری در حل مشکلات کشور برداشته و زیربنای مناسبی برای تحقق چشمانداز پیشرفت ایران اسلامی باشند.
در پایان ضمن تبریک مجدد این ایام، آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی همکاران و همراهان از ایزد منان خواستارم.
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