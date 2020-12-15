وضعیت رژیم صهیونیستی متزلزل است/ناتوانی در رویارویی با مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش «أنصارالله» یمن در سخنانی تأکید کرد که وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی در منطقه کاملاً سست و متزلزل است.

بر اساس این گزارش، وی افزود: پناه بردن رژیم صهیونیستی به عادی سازی روابط با کشورهای عربی آن هم از طریق حمایت های آمریکایِ تروریست، نشان از آن دارد که صهیونیستها در وضعیت شکننده ای به سر می برند.

این عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت: بر اساس آنچه که گفته شد، عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و اعراب نشان دهنده ضعف تل آویو است و نه قدرت آن. صهیونیستها همواره تلاش کرده اند از طریق ابزارهای رسانه ای خود را ابرقدرت نظامی و اقتصادی جلوه دهند؛ اتفاقی که هرگز رخ نداده است.

حزام الاسد در ادامه تأکید کرد که در حال حاضر هیچ گزینه ای جز گزینه مقاومت نمی تواند در برابر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا کارایی داشته باشد. وی یادآور شد که گزینه مقاومت پیشتر هم کارآمد بودن خود را ثابت کرده است.

این عضو دفتر سیاسی جنبش أنصارالله در ادامه تصریح کرد که صهیونیست ها هم اکنون از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای عضو محور مقاومت عاجز هستند، زیرا وضعیتی شکننده و متزلزل دارند.