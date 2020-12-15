ضرورت شکل گیری صندوقهای پژوهش و فناوری در کنار پارکها

به گزارش خبرنگار مهر، منصورغلامی امروز در نشست امضای توافق نامه هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های فناورانه پارک های علم و فناوری که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی جزو اعضای موثر شکل گیری مجموعه های دانش بنیان محسوب می شود که ذیل شورای‌عالی علوم تحقیقات و فناوری است و ظرفیتی دارد که با برنامه های خود موضوع حمایت از صاحبان ایده را اجرایی می کند.

وزیر علوم افزود: یکی از کارهای ارزشمند صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری در کل کشور است. اکنون در هر استان یک پارک علم و فناوری وجود دارد.

غلامی با اشاره به اینکه شکل گیری صندوق های پژوهش و فناوری در کنار پارک های علم و فناوری جزء ضروریات بوده است، گفت: خوشبختانه این امر در چند سال اخیر توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گفته وی، یک زیر ساخت خوب برای تامین مالی فناوری کشور با حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری نوآورانه ایجاد شده که این نیاز به تقویت دارد.

رئیس کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری گفت:صندوق نوآوری و شکوفایی در این عرصه حمایت های خود را داشته و خواهد داشت، در حال حاضر در کشور سازمان یا بخشی را نداریم که سرمایه گذاری خطر پذیر داشته باشد و از آن حمایت کند، از این رو باید این ظرفیت نیز تقویت شود.

وی با اشاره به ارایه خدمات هم سرمایه گذاری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: بحث سرمایه گذاری خدمت بسیار خوبی است که توسط اهرم صندوق پژوهش و فناوری پیش می رود و در خیلی از مواقع در پیشروی یک فناوری بزرگ کمک می کند.

وزیر علوم در خصوص عدم توجه به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: این صندوق از باب جایگاهش (ذیل شورای عتف) و اینکه متولی مستقیم پیگیری تامین منابع آن شفاف نبوده در لایحه بودجه مورد غفلت قرار گرفته است؛ امیدواریم این جریان مالی که قانون پیش بینی کرده مانند سال‌های قبل باشد تا نقش قوی تری ایفا کند.