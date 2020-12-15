حمل و نقل جاده ای در خراسان جنوبی ۳۵درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح سه شنبه در نشست خبری با اشاره به ۲۶ آذر روز حمل و نقل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار کیلومتر راه در سطح خراسانجنوبی داریم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی بیانکرد: در ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ سفرهای انجام شده در پایانه مرزی خراسانجنوبی حدود ۴۵ درصد افزایش داشته که بسیار ارزشمند است.
افزایش ترانزیت از پایانه مرزی خراسانجنوبی
جلالزاده با اشاره به اینکه ترانزیت از پایانه مرزی خراسانجنوبی نیز افزایش داشته است، ادامهداد: این افزایش صورت گرفته نشان از تلاش و همت همه متولیان و مسئولان امر در موضوع صادرات از مرزهای خراسانجنوبی دارد.
وی با بیان اینکه ۶۸ شرکت حمل و نقل نیز در خراسانجنوبی وجود دارد، ادامهداد: حدود ۱۰ هزار راننده زحمتکش نیز در استان در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل و نقل جادهای با بیان اینکه در سال ۹۸ بالغ بر پنج هزار و ۹۰۰ تن آمار تناژ بار جابه جا شده بوده است، گفت: این آمار در سال ۹۹ حدود هفت درصد تغییر داشته است.
جلال زاده اظهار کرد: ما در خراسانجنوبی در سال ۹۸ حدود ۱۷۳ هزار نفر مسافر جابه جا کردهایم که در ۹ ماهه سال ۹۹ به واسطه شیوع کرونا و کاهش مسافرتها این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵.۳ درصد کاهش داشته است.
هیچ جادهای در خراسانجنوبی بیش از ۱۲ ساعت مسدود نبوده است
وی با اشاره به دوسیل در ۹ ماه سال ۹۹ بیانکرد: در این دو سیل در کمترین زمان ممکن راههای مسدود شده بازگشایی شد و میتوانیم با جرأت بگوییم که هیچ جادهای بیش از ۱۲ ساعت مسدود نبوده است که نشان از تلاش همکاران دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی اظهار کرد: ۹۵ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار از یک راه آسفالته برخوردار هستند ولی اما اگر این شاخص را بر طول راه در نظر بگیریم این آمار به ۵۰ درصد میرسد.
جلال زاده با اشاره به نصب ۱۲۰ دوربین ثبت تخلف در سطح جادههای خراسانجنوبی بیانکرد: ثبت تخلفات توسط این دوربینها در ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی همچنین با بیان اینکه طرح زمستانه راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی از ۲۰ آذرماه آغاز شده است، ادامهداد: این طرح به طرح ویژه نوروزی متصل شده و تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی گفت: در این طرح ۳۳ راهدارخانه در سطح استان با ۵۷ اکیپ راهداری در ایام بارندگی به صورت ۱۰۰ درصد و در سایر ایام سال به حدأقل پرسنل اقدام به خدمترسانی به مردم خواهند داشت.
جلالزاده افزود: در هشت ماهه سال ۹۹ حدود ۲۷۰ کیلومتر روکش آسفالت در سطح جادههای خراسانجنوبی داشتهایم که در این زمینه جادههای اصلی و شریانی یک اولویت است.
۱۷ نقطه حادثه خیز خراسانجنوبی رفع مشکل شده است
وی با اشاره به اینکه از قبل ۳۱ نقطه حادثه خیز مصوب در استان داشتیم، اظهار کرد: با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مشکلات ۱۷ نقطه رفع و سه نقطه نیز در دست اقدام است و باقیمانده نقاط حادثه خیر نیز بر اساس اعتبارات تخصیص یافته رفع مشکل خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی بیانکرد: همچنین با همکاری سایر دستگاهها و سازمانهای متولی ۶۱ نقطه حادثه خیز جدید شناسایی شده و در سامانه جامع راهداری نیز ثبت شده که در برای رفع و اصلاح آنها برنامه ریزی میشود.
جلال زاده یادآور شد: هر فردی چه به صورت حضوری و چه به صورت اینترنتی بلیط سفر خریداری کند بر اساس کد ملی او میتوان از وضعیت ابتلاء وی به بیماری کرونا مطلع و در صورت ابتلاء وی از صدور بلیط برای او ممانعت به عمل آید.
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