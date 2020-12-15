الزام فرمانداران و مدیران کل ستادی تهران به اخذ گواهینامه شایستگی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباس پاشا صبح سه شنبه در دومین جلسه توسعه مدیریت استان تهران که با حضور شکراله حسن بیگی، معاون سیاسی و اجتماعی، حمیدرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی، جمال زنگیشه مدیر کل بازرسی استانداری برگزار شد اظهار داشت: واگذاری برخی اختیارات که سابقا متمرکز در استانداری بود به فرمانداران در کمیته توسعه مدیریت مصوب شده است.

عباس پاشا با بیان اینکه آموزش مجازی کارکنان و توانمند سازی مدیران و کارشناسان به ویژه در دوران پساکرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود گفت: جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نیز به صورت همزمان به ریاست فرمانداران در شهرستان‌های استان تشکیل می‌شود.

وی افزود: انتصاب مدیران در استانداری تهران بر مبنای نظام شایستگی صورت می‌گیرد و طبق مصوبه سال ۹۷ سازمان امور استخدامی فرمانداران مدیران کل و معاونین مدیران کل فاقد سابقه مدیریتی باید گواهینامه شایستگی مدیریتی برای ارتقا را دریافت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران عنوان داشت: فرمانداران استان تهران برای انتصاب به کانون ارزیابی وزارت کشور معرفی شده و در صورت اخذ گواهی نامه شایستگی پست می‌گیرند.