فرهنگ مطالبه گری از مسئولان در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با روسای ستاد شهرستان های تابعه خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، بیان کرد: علی رغم کمبود امکانات، فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه متوقف نشده و با جدیت پیش رفته است.

وی با بیان اینکه بسیج به عنوان بازوی میدان در کنار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و شهرستان قرار دارد، گفت: بر اساس قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر و قانون تشکیل ستاد که در سال ۹۵ تصویب شد، امام جمعه هر شهرستان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آن شهرستان است.

سردار قاسمی با بیان اینکه رئیس هر دستگاه اجرایی مسئول امر به معروف و نهی از منکر آن دستگاه یا سازمان است، گفت: همچنین مسئول تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب دبیر این شورا بر عهده رئیس دستگاه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از رسالت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر ترویج فرهنگ مطالبه گری از مسئولان است، افزود: در این راستا گروه‌های یاوران ولایت در ادارات، گروه های طلایه دار در مساجد، محلات و دانشگاه ها تشکیل و سازماندهی شده است.

سردار قاسمی ادامه داد: انتظار ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اداراتی که سطح تعاملشان با مردم بیشتر بوده و وظیفه رسیدگی به کار مردم را دارند، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و پاسخگویی سریع به درخواست های آنان است.