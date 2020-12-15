لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای توانمندی‌ ایران تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی صبح امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: به همه کسانی که تصور میکنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند، توصیه میکنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.
وی بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشار تحریمها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ علیه ایران واقعیتهای بزرگی را به جهان و همه بدخواهان ایران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفیتها و حقایق تواناییهای جمهوری اسلامی ایران را اصلاً نشناخت و بر مبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از دو سال و نیم جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاستهای بینالمللی او از دلایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر این کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان دو واقعیت مهم و تعیین کننده، افزود: اگرچه جنگ اقتصادی لطمات و صدمات زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی میکردند در حالی کاخ سفید را ترک میکنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند تر از گذشته ایستاده است.
روحانی در ادامه به ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیتهای اقتصادی کشور و واقعیتهای عرصه بینالمللی بوده است و با تحلیل دقیق دادهها و داشتههای داخلی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیتها و توانایی اقتصادی کشور شدهاند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بینالمللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقاً با اتکا و تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی ایران نوشته شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش و برنامهریزیهای دولت در طی این مدت با این هدف بوده است که خسارتهای جنگ اقتصادی را تا اندازهای ترمیم کند و مشکلات به وجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید ۱۹ برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را نیز مدیریت نماید.
در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهادهای دستگاههای مرتبط در خصوص سیاستها و اقدامات پایدار و موثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روشهای حمایت معیشتی از گروههای کم درآمد مطرح و بررسی شد.
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