خستگی باعث افت بازیکنان تیم ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی پس از برتری 4 بر2 تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل غنا با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت : تیم ما به رغم خستگی بازیکنان توانست نتیجه خوبی را مقابل غنا کسب کند و تیم حریف خوش شانس بود که بیش ازچهار گل دریافت نکرد.

وی ادامه داد : تیم ایران در نیمه نخست بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشت و نتیجه خوبی گرفت اما در نیمه دوم دچارافت بدنی شدیم که متاثر از تمرینات سنگین و فشرده روزهای اخیر بود.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان ساخت : تیم ملی تازه سه روز است که از تمرینات بدنسازی کاسته و روی به انجام کارهای تاکتیکی آورده است با این شرایط طبیعی است که بازیکنان از نظر بدنی با افت مواجه شوند. بدن بازیکنان خسته هستند و قطعا با سبک تر شدن تمرینات توانایی آنها نمایان می شود.

رضایی خاطرنشان کرد : مردم از تیم ملی انتظارارائه بازی تهاجمی و زیبا دارند و گمان می کنم که حداقل در نیمه نخست توانستیم انتظارات آنها را برآورده سازیم.

وی تصریح کرد : قبول دارم که تیم ملی غنا با ترکیب بازیکنان جوان خود به ایران آمده بود و بازیکنان سرشناس خود را به همراه نداشت اما بازی مقابل این تیم چندان آسان نبود. مربیان در این بازی به دنبال محک زدن بازیکنان بودند که گمان می کنم به خواسته خود رسیدند.