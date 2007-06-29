عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند (ج) سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در حال حاضر چیزی که اتفاق افتاده شامل واگذاری 25 هزار میلیارد ریال سهام عدالت و 5 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس و به بخش خصوصی بوده است.

علی آقامحمدی اظهار داشت: درحال حاضر یکسری تمهیدات مثل تجهیز سرمایه در بازار بورس و سرمایه لازم است که خوشبختانه در حال انجام است.

وی از آمادگی دولت برای صدور مجوز بانک سرمایه گذاری یا شرکت‌های تامین سرمایه در جهت کاهش خطر ریسک و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران کوچک در بورس خبر داد و افزود: با کاهش خطر ریسک، مردم فرصت انتقال منابع را از بازار پول به بازار سرمایه پیدا خواهند کرد.

آقامحمدی امکان واگذاری سهام بیشتر به مردم را در گرو بزرگتر شدن ظرفیت بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت انتظار می رود طی 4 یا 5 ماه آینده شاهد ایجاد تعادل در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای اصل 44 قانون اساسی را تا به حال از لحاظ دسته بندی شرکت‌ها و فازبندی خوب توصیف کرد و بیان داشت: در وزارت نفت روند اجرای اصل 44 قانون اساسی مثبت و خوب است و آنها در حال آماده کردن شرکت‌های تحت نظر خود برای فروش هستند.

وی همچنین حرکت شرکت مخابرات را در تشخیص واگذاری سهام 32 شرکت از مجموع 33 شرکت مخابراتی بسیار با ارزش تلقی کرد و ادامه داد: شرایط واگذاری شرکت‌های تابع مخابرات و وزارت نفت در هیئت دولت طی مصوبه ای فراهم شده است.

آقامحمدی در ادامه به حرکت وزارت نیرو در زمینه اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اشاره و بیان کرد: در وزارت نیرو مقدمه بسیار خوبی برای واگذاری ها دنبال می شود ولی هنوز توفیق اجرایی و عملیاتی نداشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد وزارت صنایع گفت: از این وزارتخانه متاسفانه تاکنون علیرغم واگذاری ها در شرکت های فولاد مبارکه و مس سرچشمه، برنامه خاصی ندیدیم و اگر برنامه ای هم بوده حداقل اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته است.

وی وضعیت بانک‌ها و بیمه ها را نیز خوب توصیف کرد و ادامه داد: در زمینه واگذاری به بخش خصوصی در وزارت راه، عقب افتادگی مشهود است در حالی که سیستم حمل و نقل و هواپیمایی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه بسیار با ارزش و مهم است.

آقامحمدی در خصوص اجرایی کردن بند "الف" اصل 44 قانون اساسی وزارت نیرو را به دلیل صادر کردن 20 هزار مگاوات موافقت اصولی و واگذاری 12 سد به بخش خصوصی به روش B.O.T موفق‌ترین وزارتخانه اعلام کرد.