مردم در زمینه سهمیه بندی بنزین به دولت اعتماد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام محمد تقی واعظی در خطبه های امروز نمازجمعه زنجان افزود: مردم و همه جامعه باید به دولت اعتماد داشته باشند و این یکی ازاساسی ترین اصول در جامعه است.

وی تلاش دشمن برای بی اعتماد نمودن مردم نسبت به نظام و دولت را از اساسی ترین اهداف دشمن در طی 28 سال اخیر عنوان و تاکید کرد: دشمن همواره در کمین نظام اسلامی ایران بوده و کوشیده با ترفند های مختلف در راه استمرار وتوسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مانع ایجاد کند.

حجت اسلام واعظی اعتماد،امنیت و ثبات را سه ضلع اساسی یک حکومت مشروع دانست و خاطر نشان کرد: اعتماد مهم ترین اصل این سه ضلع است که در صورت به خطر افتادن آن وجود دو اصل دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی با تاکید براین مطلب که سهمیه بندی بنزین حتما برای مردم مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود یادآورشد: مردم باید به این نکته توجه کنند که این کار دولت براساس کارشناسی با درنظر گرفتن برخی ملاحظات اجتماعی و اقتصادی موجود جامعه صورت گرفته است.

امام جمعه زنجان با تاکید بر این نکته که عملکرد دولت در بحث سهمیه بندی بنزین منطقی و اصولی است تصریح کرد: سهمیه بندی بنزین اولین گام برای منظم کردن یارانه‌ها خواهد بود.

حجت اسلام واعظی در ادامه با اشاره به معضل اعتیاد درجامعه اظهارداشت: اعتیاد به مواد مخدر نقشه ای استعماری و خائنانه است که دولت های غربی اشاعه دهندگان آن هستند.

وی با تاکید بر این مطلب که غرب برای اجرای نقشه های شوم خود در کشورهای جهان به هرنقشه ای متوسل می شود بحث اعتیاد به مواد مخدر را درهمین راستا عنوان کرد و یادآور شد: مردم وجوانان ما باید در زمینه عدم گرایش به اعتیاد آگاه سازی شوند.