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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا مهرویلا سنگین است.

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا مهرویلا سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال بیان کرد: در حال حاضر وضعیت این دو محور عادی است و هیچ‌گونه بارشی در آنها وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های گلشهر و مهرشهر و ترافیک نیمه سنگین محدوده مهرویلا و حدفاصل ساسانی تا پل کلاک سنگین است.

وی خاطرنشان کرد: در دیگر محورهای اصلی استان البرز شاهد ترافیکی روانی هستیم و هیچکدام از محورهای استان مسدود نیست.

کد مطلب 5096912

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