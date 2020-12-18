تفاهم نامه فدراسیون همگانی و آستان قدس برای توسعه ورزش همگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، افشین ملایی در نشست انعقاد تفاهم نامه با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی گفت: هدف ما در ورزش همگانی مشارکت حداکثری مردم و مدال و پیروزی ما در این مسیر تندرستی آنان است. بنابراین برای تحقق این هدف دست یاری و طلب حمایت به سوی دستگاه‌ها و نهادهای تأثیرگذار بر ورزش همگانی دراز می‌کنیم.

ملایی در ادامه گفت: خود را بدهکار فرهنگ رضوی می‌دانیم و آماده ایم از تمام ظرفیت‌هایمان برای ترویج فرهنگ رضوی استفاده کنیم. ضمن اینکه معتقدیم توسل به فرهنگ رضوی، قطعاً به تصمیم‌ها و اقداماتمان برکت خواهد بخشید.

رضا شجیع نایب رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی هم در این نشست به ظرفیت‌های کم نظیر و معنوی تفاهم نامه اشاره کرد و اظهار داشت: ترویج فرهنگ خادمیاری ورزش همگانی، حمایت از توسعه ورزش در مناطق محروم، تأسیس آکادمی ورزش همگانی آستان قدس رضوی و استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی آستان قدس رضوی از مهمترین مفاد این تفاهم‌نامه همکاری است.

در این نشست تاج فیروز مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، محمدرضا فروحی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی، امیر آذریان رییس هیأت ورزش همگانی استان خراسان رضوی و هادی سبزواری رییس هیأت ورزش‌های همگانی استان همدان نیز حضور داشتند.