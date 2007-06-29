به گزارش خبرگزاری مهر، متکی وزیر امورخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه العالم در ارتباط با اظهارات اخیر سعود الفیصل وزیرخارجه عربستان سعودی مبنی بر آمادگی شورای همکاری خلیج فارس برای تشکیل کنسرسیوم هسته ای با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس سال گذشته خود در ریاض بر عزم خویش جهت دستیابی به دانش هسته ای تاکید کردند و این موضوع با توجه به مذاکراتی که با این کشورها در خصوص ضرورت و اهمیت استفاده از انرژی های جایگزین و به ویژه هسته ای به جای انرژی های فسیلی رو به اتمام داشتیم، از همان ابتدا از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفت.

متکی افزود: ما همواره آمادگی خود را برای همکاری با این کشورها، مشارکت کشورهای منطقه در برنامه های هسته ای صلح آمیز کشورمان و همچنین در اختیار گذاردن تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی ایران تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به آنها اعلام کردیم.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به تلاش برخی طرف ها مبنی بر اختلاف برانگیز خواندن موضوع هسته ای میان ایران و کشورهای عربی منطقه گفت: به اعتقاد ما این موضوع یکی از زمینه های بسیار مساعد برای توسعه همکاری های منطقه ای است و می تواند در رونق اقتصادی و پیشرفت منطقه نقش موثری را ایفاد نماید.

متکی با اشاره به پیشنهاد سعود الفیصل در خصوص ایجاد کنسرسیوم هسته ای میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ضمن اعلام استقبال کشورمان از این ایده، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره در این زمینه باکشورهای همسایه در خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد.

وزیر خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران توسعه، پیشرفت و ترقی خود را توسعه، پیشرفت و ترقی کشورهای همسایه خود می داند و همانطور که بارها اعلام کرده، آماده است دانش و تجربیات خود در زمینه های مختلف را در خدمت توسعه و پیشرفت این کشورها قرار دهد.