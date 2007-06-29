به گزارش خبرنگار مهر، رقابت یک میلیون و 298 هزار و 474 داوطلب در کنکور سال 86 به نیمه راه خود رسید و با برگزاری آزمون های گروه ریاضی - فنی و هنر در صبح و بعد از ظهر روز پنجشنبه و برگزاری آزمون گروه تجربی در صبح روز جمعه نیمی از گروه ها آزمون خود را برگزار کردند. آزمون گروه زبان نیز تا دقایقی دیگر برگزار می شود.

آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی نیز صبح فردا با رقابت 502 هزار و 346 داوطلب برگزار می شود. دکتر حداد عادل به همراه محمد مهدی زاهدی وزیر علوم فردا صبح از یکی از حوزه های آزمون گروه علوم انسانی واقع در دانشگاه تربیت معلم بازدید می کنند.