۵۱ هزار تست کرونا در سیستان و بلوچستان انجام شد

سید محمد هاشمی شهری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون با استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالای آزمایشگاهی موجود در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بهره مندی از کارشناسان خبره ۵۱ هزار تست واکنش سریع و تست مولکولی از مراجعین به مراکز بیمارستانی، مراکز ۱۶ ساعته و ندامتگاه‌های زاهدان و سراوان و همچنین مسافرین ورودی از مرزهای استان گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع این تست‌ها، ۷ هزار تست توسط بخش خصوصی و ۴۴ هزار تست توسط بخش دولتی گرفته شده است، افزود: در حال حاضر ۸ آزمایشگاه فعال کرونا در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه در حال حاضر جواب آزمایش‌های کرونا حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آماده می‌شود، گفت: خوشبختانه با همکاری مردم و مسئولین و تلاش‌ها و مجاهدت‌های کادر بهداشت و درمان کرونا شیب نزولی به خود گرفته است.

وی تصریح کرد: البته مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان اگر به توصیه‌های بهداشتی توجه نکنند و در تجمعات حضور پیدا کنند قطعاً شاهد افزایش مجدد تعداد مبتلایان به بیماری کرونا خواهیم بود.