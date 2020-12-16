تدوین یک قانون در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پیری جمعیت

حجت الاسلام رضا غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دانشگاهها و مراکز علمی چگونه میتوانند در مسائل مربوط به آسیبهای اجتماعی از جمله پیری جمعیت ورود کنند و نقش مؤثر داشته باشند، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دانشگاهها تولید علم است و ما نمیتوانیم بیش از این از دانشگاهها توقع داشته باشیم، برگزاری همایشهای علمی که در محیطهای آکادمیک هم متداول است از جمله راههایی هست که دانشگاهها میتوانند از آن به موضوع آسیبهای اجتماعی و چاره اندیشی برای این مهم ورود کنند.
وی افزود: برگزاری همایشها در این زمینه از آن جهت مهم است که میتواند در یک بازه زمانی مشخص نخبگان علمی را دور هم جمع کند و حول یک موضوع خاص بحث و گفت و گو شود و نتیجه این مباحث یک خروجی به شکل متن علمی باشد.
برطرف کردن بحران پیری جمعیت نیازمند همکاری تمام مسئولان است
رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی بیان کرد: البته طبیعی است که مسئولان ما در دستگاههای مختلف باید عزمشان را جزم کنند و به شکل همه جانبه به موضوع پیری جامعه بپردازند تا ما بتوانیم بر این بحرانی که با آن رو به رو شده ایم غلبه پیدا کنیم.
حجت الاسلام غلامی بیان کرد: باید قبول کنیم با این اقدامات غیر منسجم و پراکنده کاری بعید است بحران پیری جمعیت در کشور حل شود و ما قطعاً با پیامدهای تلخ آن مواجه خواهیم شد.
تصویب یک قانون جدید برای افزایش نرخ جمعیت
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی موضوع قانون در این زمینه را در دستور کار دارد، این قانون اگر با همان جامعیتی که نمایندگان پیش بینی کرده اند به تصویب برسد و ابلاغ شود بخش مهمی از دغدغههای حوزه پیری جمعیت و افزایش جمعیت را بر طرف میکند.
به گفته رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی در قانون جدید که مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی و تصویب آن است برای دستگاههای مختلف وظایف مشخصی در حوزه کاهش پیری جمعیت در نظر گرفته میشود.
در نظر گرفتن مشوق برای خانوادهها در امر فرزندآوری
حجت الاسلام غلامی ادامه داد: در این قانون هم مشوقها و هم حمایتهای جدی از خانوادهها برای تشویق به امر فرزندآوری که نتیجه آن جلوگیری از پیری جمعیت است، پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: همچنین بعد نظارتی بر این قانون هم لحاظ شده است تا اگر قانون تصویب شود دستگاههای نظارتی بر روند اجرایی قانون نظارت داشته باشند تا چنین قانونی مثمر ثمر باشد.
رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی گفت: ما در این چند سال متأسفانه فاقد یک قانون جامع و دقیق بودیم و همین هم باعث به وجود آمدن مشکلات است و کار در حد شعار باقی مانده است.
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