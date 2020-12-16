به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، حشمت الله صیدی اظهار کرد: به دلیل شرایط شیوع شدید کرونا در سنندج و بعضی از شهرهای استان کردستان، سی و یکمین جشنواره استان به صورت آنلاین در فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: به منظور قدردانی از زحمات و تلاش‌های پرستاران، پزشکان و کادر درمان استان و همچنین محافظت از هنرمندان در این شرایط کرونایی، اولویت برگزارکنندگان سی و یکمین جشنواره استان استفاده از فضای مجازی خواهد بود.

وی اضافه کرد: فیلم آثار نمایشی شرکت کننده در جشنواره در محل تالار فروردین مجتمع فجر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای داوری با حضور هیأت داوران و تنها کارگردان نمایش‌ها ارائه خواهد شد.

صیدی در خصوص تاریخ برگزاری جشنواره یادآور شد: آثار نمایشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه اول و دوم دی ماه سال جاری توسط هیأت داوران داوری و آئین اختتامیه جشنواره نیز در روز چهارشنبه مورخ سوم دی ماه در تالار فروردین مجتمع فجر با رعایت نکات بهداشتی برگزار خواهد شد.

دبیر سی و یکمین جشنواره استان کردستان در خصوص نحوه نمایش آثار برای مردم و علاقه‌مندان به تئاتر صحنه‌ای، اظهار کرد: آثار به صورت لوح فشرده و همچنین از طریق تلویزیون اینترنتی کوردمی به آدرس kurdme.com به صورت آنلاین به نمایش گذاشته می‌شود.