تعارض های فرهنگ های جنوب در مواجهه با فرهنگ غرب

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در قرن اخیر بسیار مورد بحث بوده و ذهن بسیاری ازفیلسوفان وجامعه‌شناسان را به خود مشغول داشته، مدرنیته ورابطۀ انسان با آن بوده است. برای ما ایرانیان نیز این پرسش جدی است و باید معنا و مفهوم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

کشورهای غیرغربی درواقع از حوزه وفرهنگی برخاسته ‌اند که به نظر می‌رسد با روح مدرنیته تا حدی سازگاری ندارد. اگر بخواهیم به ‌صورت عمومی و کلی صحبت کنیم و انسانهای شاخص در این زمینه را کنار نهیم، می‌توانیم بگوییم فضایی که بر ذهن فرهنگهای غیرغربی حاکم است کاملاً با اندیشة یک انسان غربی و انگیزه‌های او متفاوت است و ذهن انسان شرقی از آنچه در یک انسان غربی به صورت غریزه درآمده و او را به سمت کوششی پیگیر و مستمر برای دریافت یک علم یا معنا می‌کشاند، متفاوت است و اموری دیگری هستند که به زندگی انسان شرقی معنا می‌دهند.

در غرب حداقل 4 قرن پیوسته در حالت شناخت پدیده‌های هستی بوده‌اند و از این طریق علم مدرن و به دنبال آن فلسفۀ مدرن را به‌وجود آورده‌اند و حال این سؤال پیش می‌آید که انسان شرقی و به تعبیری جهان سومی تا چه حد می‌تواند این علم را جذب کند.. تکوین بیان غرب در برابر شرق در قرن‌ هفدهم در اروپا آغاز شد و حرکت شگرفی روی داد که وضع بشریت در کره‌زمین از لحاظ مادی و معنوی بسیار تغییر کرد و حتی از نظر دیدگاه نیز تحولاتی عظیم رخ داد.

در نتیجه انسانی پدید آمد که در صدد سیطره بر تمام طبیعت و جهان و تصرف آن است، انسانی که در طلب آرمانشهر و به گفته‌ای مدینۀ فاضله‌ای به نام انسانیت است، بدین‌ترتیب با یاری عقل و تکنیک تسلط بر طبیعت و جهانگیری، ذهن را به فتح کره‌زمین کشاند. انسان به دنبال مدرنیته به جز خود به سراغ همه‌ چیز رفت و آغاز به شناسایی کرد و بدین‌طریق بود که انسان غیرغربی خود را در جهانی یافت که دیگران حدود و مرزبندی‌های آن را کشف کردند. جهان برای انسان غیرغربی دیگر همان جهان شناخته شده وی نبود و او خودش را نسبت به آن همچون پاره‌ای از جهان یافت و این ذهنیت مدرن غربی بود که چیزی به نام تاریخ جهان را کشف کرد و بعد به هر قوم و ملت و تاریخی جایگاه خاصی داد.

در این سیر تاریخ جهانی سیر پیش‌رونده‌ای را در پیش گرفت و پیشرفت قانونی ذاتی آن شد. در قالب همین تاریخ جهانی است که مفهوم مدرنیته به معنای مدرن آن کشف می‌شود و در این نگاه انسان که برای هر فرهنگ و تمدنی، تعبیری مخصوص دارد، مفهومی مدرن و جامع می‌یابد و کل جهان را در بر می‌گیرد. بدین‌ترتیب کشورهای مشرق‌زمین که خود مبدأ و به‌دست‌آوردنده‌ این مدرنیته و تجدد جدید نبودند، دیگر پذیرندة آن بودند. آنها به این ترتیب در جایگاه تاریخی جغرافیایی تازه‌ای قرار می‌گیرند که کاملاً با تاریخ و جغرافیای گذشته‌شان متفاوت است و این 2 تاریخ و 2 جهان روبه‌روی یکدیگرند.

انسان غیرغربی هر چه کوشید بیشتر شبیه بدانها شود و تاریخ خود را با آنها تطبیق دهد، تاریخ به اصطلاح غربزدگی اش آغاز شد. انسان غیرغربی بدان بستر فرهنگی که ذهنیت مدرن از آن برخاسته بود، هیچگونه تعلقی نداشت و در نتیجه موانع اساسی فرهنگی وی مانع از آن بود که بتواند به سادگی بدان چیزهایی که در پس مدرنیته قرار داشت، دست یابد. انسان جهان سومی شیفتة تکنیک است و به طرف آن انگیزه‌ای جدی دارد و ثابت شده که تکنیک را می‌شود گرفت و کامپیوتر را هم می‌شود ساخت، اما آنچه در نهان است به آسانی دست‌یافتنی نیست. انسان پیرامونی برای علم نظری و فلسفه نیز انگیزة جدی ندارد، چرا که با بستر فرهنگی آن بیگانه است و باز فهم این مسئله علم و تفکر فلسفی است که از غرب آمد و بدون آن ممکن نیست.

در مورد عللی که امروزه جهان را به دو پاره مدرن و نامدرن و غربی و غیرغربی تقسیم کرده نظرات گوناگونی مطرح است. گروهی علت این دوگانگی را رخدادها و گسست‌های تاریخی و امور خارجی می‌دانند و با اینکه ناشی از نگاه‌های متفاوت انسان غربی و غیرغربی نسبت به کل هستی می‌دانند، یعنی تفاوت در دو برداشت متفاوت از وجود. یکی از وجوه اساسی نگرش مدرن این است که انسان کار این جهان را جدی می‌گیرد و در کار این جهان تلاش می‌کند و به یک نوع تئولوژی تاریخی باور دارد، یا باور داشته که با کوشش می‌توان به هدفی رهنمون شد و تمامی تلاش‌هایی که برای پیشبرد یک علم و یا یک تخصص انجام می‌دهد به دلیل یک امید انسانی برای رسیدن به کنه حقایق است. ما از یک بستر تاریخی خاص و جهانی ویژه به این جهان بازگشته‌ایم و آن جهانی که پیش از آن بدان تعلق داشتیم، جهانی بود با حد و مرز جغرافیایی خودش و این همان چیزی است که جهان ما را می‌سازد و در کتاب‌های تاریخی ما نیز منعکس است.

ما از این بستر تاریخی به جهانی گستره به نام تاریخ جهانی وارد می‌شویم که کاشف این تاریخ جهانی ذهنیت مدرن غربی است. این تاریخ جهانی تمام تاریخهای بومی و قومی پیش از خود را در برمی‌گیرد و ناگزیر یک مرکز می‌یابد و آن مرکز غرب است. یک وسیله برای شناسایی آن علم مدرن است و این علم مدرن هم در حوزة طبیعت کار می‌کند و هم در حوزه‌های شناسایی انسان و رفتارهای انسانی و این مرکزیت غرب ناگزیر ما و همة اقوام و ملت‌های غیرغربی را در حاشیة این تاریخ قرار می‌دهد و در مدرنیته به مدینه‌ای که در آن علم و تکنیکی مدرن حاکم است ایده‌آل است.

از این دیدگاه همة فرهنگها و تمدنها پیش‌زمینه‌ای برای ساخت مدرنیته شناخته می‌شود و مکان انسان نیز مدرنیته است. دولتها، پدیده‌های جهان مدرن‌اند که با قومیت‌های گذشته نسبتی واقعی با ساختگی دارند، اما عین آنها نیستند، بلکه عملکرد دولت و اقتصاد مدرن با جوش‌دادن قومیت‌های گوناگون سایة دولت مدرن از آنها تمامیتی یکپارچه می‌سازد و ... سیاستی مدرن است که می‌خواهد یکپارچه‌کردن قومیت‌های زیر فرمان روانی خود از آنها، یک ملت یکپارچه بسازد. سؤالی که پیش می‌آید این است که تکلیف ما در برابر مدرنیته چیست؟ این پرسش را می‌توان جدی‌ترین و اصیل‌ترین پرسش فلسفی – فرهنگی ما دانست که به جرأت می‌توان گفت هر پاسخ و موضعی را مقهور عظمت و سترگی خود کرده است.