ایجاد خوشه های صنعتی منجر به افزایش ثروت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهردر مشهد، پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی ظهر امروز در بازدیداز پار ک علم و فناوری خراسان گفت: هیچ روش سریعی برای رشد خوشه های صنعتی وجود ندارد و ما نباید به دنبال راه کوتاه مدت برای ایجاد و گسترش خوشه های صنعتی در کشور باشیم.

وی افزود: ایجاد خوشه های صنعتی، افزایش ثروت ملی را در کشور به ارمغان می آورد و وسیله ای برای ارتقا قدرت اقتصادی و همچنین تولید علم است زیرا تولید علم منجر به ایجاد ثروت ملی و در نتیجه برقراری عدالت در تمام طبقات جامعه می¬شود.

استاد مدیریت استراتژیک در پاسخ به اینکه چگونه می توان یک دیدگاه علمی را به عقیده تجاری تبدیل و در بازار عرضه کرد یادآور شد: باید با توجه به قابلیت های منطقه خوشه های صنعتی را ایجاد کنیم و با بومی سازی صنایع به ارتقا کیفی و کمی آن بپردازیم.

وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از توسعه خوشه ای صنعتی ابتدا باید به مشخص نمودن بازارهای هدف و در نهایت بازارسازی بپردازیم و سپس برای پشتیبانی و ایجاد آنها بر اساس یافته های قبلی اهتمام ورزیم.