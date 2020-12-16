حجت الاسلام مصطفی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در بستر فضای مجازی و در سامانه بچه‌های مسجد بارگذاری می‌شود، عنوان کرد: براین اساس اعضای کانون‌ها، در قالب یک رقابت سالم متناسب با تعداد فعالیت‌های که بارگذاری می‌کنند، کسب امتیاز کرده و میزان اعتبار دریافتی آنها نیز مشخص می‌شود از طرف دیگر اعتبار کیفی کانون‌ها نیز مدنظر است تا از این طریق شاهد پویاتر شدن کانون‌ها باشیم.

وی با بیان این مطلب که در سال جاری نیز فعالیت کانون‌ها در سامانه بچه‌های مسجد تحت عنوان طرح «ایران قوی» معرفی شده است، تصریح کرد: از جمله اهداف طرح ایران قوی می‌توان به شناسایی و توانمند سازی استعدادهای فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی، جریان سازی گفتمان ایران قوی و ترویج روحیّه، امید و تلاش و حضور مؤثر و هدفمند بچه‌های مسجد در فضای مجازی اشاره کرد.

مدیرستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان کرمان با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در طرح ایران قوی، عنوان کرد: تهیه و توزیع بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلو گوشت طی سه مرحله برای نیازمندان استان، ارائه طرح ملی سرود سردار آسمانی به ستاد تهران، ارائه طرح و هماهنگی برگزاری همایش ملی پیامبر اعظم (ص) وبازدید از مؤسسات فرهنگی خلاق استان‌های اصفهان و یزد و تهران در راستای شبستان نوآوری و رواق فن آوری (استارت آپ و کارآفرینی خلاق) از جمله فعالیت‌هایی است که در راستای طرح ایران قوی انجام شد.

وی معرفی کتاب و ساخت کلیپ توسط گروه کودک و نوجوان عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، بازدید مجازی از کتابخانه های استان کرمان و جذب و مشارکت کتابداران در دوره آموزشی کتابداری را از دیگر برنامه‌های طرح ایران قوی عنوان کرد و افزود: از دیگر برنامه‌های اجرا شده در راستای طرح ایران قوی می‌توان به اجرای برنامه‌های متنوع در هفته کتاب و کتابخوانی همچون تولید ۱۰۰ کلیپ یک دقیقه‌ای، تولید بیش از ۱۰۰ عکس نوشته، معرفی کتاب توسط فعالان فرهنگی و هنری و توزیع بیش از ۱۰۰ جلد کتاب کودک بین کتابخانه ها اشاره کرد.

حجت الاسلام گرجی اظهار کرد: در راستای طرح ایران قوی برنامه‌های مختلف و متعدد بیشتری در حال انجام است اما به دلیل ازدیاد این فعالیت‌ها به همین مختصر اکتفا کردیم از طرف دیگر جا دارد از مدیران و اعضای کانون‌های مساجد استان که با روحیه جهادی و دغدغه فرهنگی مشغول فعالیت هستند، تشکر کنم.