  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۶

خطیب‌زاده:

دستور کار امروز کمیسیون مشترک برجام، بررسی روند اجرای تعهدات است

دستور کار امروز کمیسیون مشترک برجام، بررسی روند اجرای تعهدات است

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: نشست کمیسیون مشترک برجام، یکی از نشست‌های عادی به منظور بررسی روند اجرای برجام و موانع اجرای تعهدات توسط طرف‌های برجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه دستور کار کمیسیون مشترک برجام که امروز بصورت مجازی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این نشست، یکی از نشست‌های عادی و معمول کمیسیون مشترک برجام هست که در سطح معاونین وزرا و مدیران سیاسی کشورهای طرف برجام هر ٣ ماه یکبار به منظور بررسی روند اجرای برجام و موانع اجرای تعهدات توسط طرف‌های برجام برگزار می‌شود.

خطیب زاده افزود: با توجه به ملاحظات مربوط به کووید ۱۹، این نشست نیز طبق برنامه و همچون بسیاری از نشست‌های بین المللی به صورت ویدئو کنفرانس امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۹۹ ساعت ۳۰ / ٣٠ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5097102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه