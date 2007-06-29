نگاه ویژه به کارگردانی در "نمایش"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه "نمایش" در ابتدا با سرمقاله، یادمان امام خمینی (ره) و گزارش روز اعلام نتایج سمینار "تئاتر و مخاطب" و نتایج بازخوانی آثار راهیافته به سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر آئینی ـ سنتی آغاز می شود.

گفتگو با مجید سرسنگی دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، یاداداشتی درباره اکبر رادی، یادداشت علیرضا نادری در جشن نامه اکبر رادی و نگاه ویژه به کارگردانی تئاتر در ادامه مورد توجه قرار گرفته که شامل گفتگو با ترور نان و کریستوفر مارلی کارگردان و طراح صحنه، میزگردی با حضور چند کارگردان تئاتر کشور، مقاله ای درباره آنتوان چخوف و تحقیق درباره تئاتر ایده آل و مطلبی بر جایگاه کارگردان مولف در فرآیند خلاقیت است.

گفتگو با جمعی از اهالی تئاتر درباره کارگردانی تئاتر، نگاهی از منظر جامعه شناسی به کارگردان و کارگردانی تئاتر، کارگردانی آثار چخوف در آمریکا، کارگردان های برتر تئاتر امروز جهان، نقد نمایش های "آدم آدم است"، "خیال روی خطوط موازی"، "آگاممنونیزم" و پنج نمایشنامه از ساموئل بکت و مقاله "تئاتر حماسی چیست؟" در ادامه این شماره منعکس شده است.

نهایتاً مقاله ای در باب "خشونت در کمدی"، اجرای نمایشنامه "آخرین کاروانسرا"، مطلبی به بهانه استقبال از جشنواره تئاتر آئینی سنتی، ضرورت تئاتر کودکان، نمایش قصه، داستان ها و مضامین مورد علاقه بچه ها در تئاتر، نگاهی به نمایش های کودکانه "ملک جمشید" و "سارا و لوبیا سحرآمیز"، گفتگو با فعالان انجمن نمایش هرمزگان، گفتگو با کریم اکبری مبارکه درباره تئاتر بعد از انقلاب، گزارش دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی و رویدادهای تئاتر به کار این شماره پایان می دهد.

شماره 93 و 94 ماهنامه تخصصی تئاتر "نمایش" به صاحب امتیازی انجمن نمایش، مدیر مسئولی مجید سرسنگی و سردبیری محمدحسین ناصربخت در 96 صفحه با قیمت 800 تومان در دسترس علاقمندان است.