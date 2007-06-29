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۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

هیئت دولت تصویب کرد؛

پرداخت 120 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به زندانیان دیه در جرایم غیرعمد

پرداخت 120 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به زندانیان دیه در جرایم غیرعمد

با پیشنهاد وزیر دادگستری، هیئت دولت پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان دیه در جرایم غیرعمد را با تصویب آئین نامه اجرایی یک تبصره بودجه امسال، برای بانک‌ها الزامی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، آیین نامه اجرایی بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 86 که به تصویب هیئت وزیران رسیده از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد .

بر اساس این آیین نامه به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی زندانی هستند ، از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها وام پرداخت خواهد شد و این زندانیان ، ، زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی ( خطای محض وشبه عمدی ) هستند که به واسطه نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نیستند .

حداکثر تسهیلات اعطایی به زندانیان واجد شرایط به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن ، مطابق  جدول تعیین شده ازسوی هیئت دولت خواهد بود.همچنین کارمزد تسهیلات  اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است .

اعطای تسهیلات به صورت قرض الحسنه خواهد بود که پس ازدرخواست زندانی و تایید ستاد دیه استان هااز طریق اجرای احکام دادگستری به ولی دم یا اولیاء دم و یا مصدوم ، توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد . وام بابت سهم دیه صغیر به ولی قهری ، یا قیم قانونی ، یا قائم مقام آنان یا در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان ، یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد . به منظور حسن استفاده از تسهیلات مذکور ، ستادهای دیه مرکز استان ها تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت از شکایت و تخفیف مبلغی از دیه ، جلب کنند .

آن دسته از محکومان به پرداخت دیه که به مساعدت و توافق محکوم له  ویا با موافقت او به طور موقت آزاد شده اند و یا محکومینی که محکوم له اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درمورد آنان تقاضا نموده است ، در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند با تشخیص هیئت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استان ها یا ستاد مرکزی دیه از تسهیلات مزبور بهره مند شوند .

کد مطلب 509716

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