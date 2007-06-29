مخالفت 60درصد از مردم لهستان با سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه، این نظر سنجی که از سوی CBOS صورت گرفته نشان می دهد تنها 26 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند، موافق استقرار این سیستم در کشورشان هستند و این در حالی است که واشنگتن به بهانه تهدید موشکی از سوی تهران، بر استقرار آن در جمهوری چک و لهستان اصرار می ورزد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

در همین رابطه رسانه ها از اختلاف بین گروههای مختلف در اروپا درباره این سامانه موشکی خبر می دهند که این مسئله ای فراتر از افکار عمومی در داخل این کشور به شمار می رود.

بنابر گزارش ها از بروکسل، روز گذشته منازعه تندی در این باره در پارلمان اروپا صورت گرفت.



"جاسک ساریوژ- ولسکی" Jacek Saryusz-Wolski رئیس لهستانی کمیسیون امور خارجی پارلمان اروپا در نشستی به اعتراض اروپایی ها معترض شد و با یاد آوری دستیابی فرانسه به تسلیحات هسته ای گفت که این کشور چه زمانی برای مجهز شدن به این تسلیحات از کسی اجازه گرفت.

لهستان به این دلیل که پیش از مذاکره با ایالات متحده درباره استقرار 10 موشک رهگیر در خاک خود با همپیمانان اروپایی خود مشورت نکرده؛ با انتقاد روبه رو شده است.



در نشست روز گذشته طیفی از نمایندگان پارلمان اروپا به ویژه نمایندگان چپ و سبزها، از لهستان و جمهوری چک خواستند تا پیش از جلب موافقت اروپا، از امضای توافق با واشنگتن در زمینه موشکی پرهیز کند.



"کارل فون وگو" Karl von Wogau رئیس آلمانی کمیته امنیت و دفاع در پارلمان که سازمان دهنده نشست بود، گفت : ورود لهستان و جمهوری چک به سامانه دفاع موشکی آمریکا، پیامدهای مهمی برای کشورهای همسایه خواهد داشت که این پیامدها، مشخص نشده است.



وگو از دو کشور خواست پیش از رایزنی های لازم ناتو با روسیه در این زمینه تصمیم نگیرند.

در اعتراض به این درخواست هم "ساریوژ-ولسکی" گفت که دفاع ملی یک کشور ارتباطی به اتحادیه اروپا ندارد.



همچنین در نشست روز گذشته، تلاش های آمریکا برای تهدید نشان دادن ایران نیز مطرح شد . در این زمینه "توبیاس فلوگر"Tobias Pflüger نماینده چپ تندروی آلمان به مداخله نظامی آمریکا در عراق اشاره کرد و گفت : پیش از جنگ عراق نیز، کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا دروغ هایی زیادی درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق گفت،اما عملاً هیچ کدام درست نبود.

"فرانسوا هیزبورگ" François Heisbourg متخصص فرانسوی از بنیاد مطالعات استراتژیک در پاریس این گفته را که تهران به زودی به موشک های قاره پیما با برد بیش از 5000 کیلومتر دست خواهد یافت، رد کرد و ادعای آمریکا دراین باره را "فرضیات مجازی" توصیف کرد.

کارشناس فرانسوی پیشنهاد داد تا پارلمان اروپا درخواست کند که هیچ تصمیم قطعی در زمینه استقرار سامانه های موشک های بالستیک در سطح اروپا، بدون مشورت با ناتو یا موافقت اتحادیه اروپا درباره شش کشوری که عضو ناتو نیستند، گرفته نشود.