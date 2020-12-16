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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

قدرت و نفوذ جبهه مقاومت مرهون مجاهدت های شهید سلیمانی است

قدرت و نفوذ جبهه مقاومت مرهون مجاهدت های شهید سلیمانی است

بابل- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به نقش اثرگذار سردار سلیمانی در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی گفت: قدرت و نفوذ جبهه مقاومت مرهون مجاهدت های شهید سلیمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح چهارشنبه در دهمین ستاد عملیات حاج قاسم ویژه برگزاری اولین سالگرد این شهید پر افتخار و سرافراز ایران اسلامی در این اداره کل با اشاره به فرا رسیدن اولین سالگرد شهادت این شهید والا مقام و با اشاره به اهمیت برگزاری هرچه باشکوه این مراسم، اظهار داشت: رهبری معظم انقلاب بعد از شهادت این شهید والامقام به همگان توصیه کردند که شهید سلیمانی را نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان یک مکتب و یک مدرسه درس آموز نگاه کنند و این نشانه ویژگی‌های منحصربفرد شهید سلیمانی است و مجاهدت‌های این شهید پر افتخار آغازگر یک نهضت تمدنی اسلامی در عصر کنونی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی سپهبد شهید قاسم سلیمانی در حل بحران‌های منطقه و برخی کشورهای اسلامی به ویژه در تشکیل هسته‌ها و جریان‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا، افزود: رویکرد گفتمان امام (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) بر مبنای یک گفتمان تمدن ساز و جهانی پایه ریزی شده است و تمام اصول و مبانی این گفتمان را می‌توان در شخصیت شهید سلیمانی به وضوح دید و اثرگذاری شهید سلیمانی در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان بر هیچکس پوشیده نیست.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فعال سپهبد شهید قاسم سلیمانی در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و حتی جهان اشاره و تصریح کرد: امروز نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی در حل برخی بحران‌ها و معضلات در منطقه و حضور فعال جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی مرهون رهبری داعیانه رهبری معظم انقلاب و نقش آفرینی و مجاهدت‌های سردار سرافراز ایران اسلامی شهید سلیمانی و هم رزمانش است.

حجت الاسلام شکریان امیری در ادامه سخنان خود با اشاره به روابط بسیار تنگاتنگ سردار شهید قاسم سلیمانی با گروه‌ها و جریان‌های اسلامی و دینی در منطقه و روابط بسیار صمیمانه با فعالان اسلامی در جهان اسلام، تاکید کرد: وحدت و همگرایی گروه‌ها و جریان اسلامی در منطقه و برخی کشورهای اسلامی علیه مستکبران و دشمنان اسلام به ویژه دولت تروریست پرور ایالات متحده آمریکا، هنر دیپلماسی مقاومت شهید سلیمانی بود و تمامی نقشه‌های شوم آنان در منطقه با این وحدت و همگرایی به شکست مفتضحانه ای مبدل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود به کادر سازی سپهبد شهید قاسم سلیمانی در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی اشاره و خاطر نشان کرد: امروز گفتمان انقلاب اسلامی با مجاهدت‌های این شهید والا مقام به عنوان یک گفتمان جهانی مطرح شده است و همه زحمات و تلاش‌های شبانه روزی شهید سلیمانی در تحقق گام تمدن ساز انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و وجود جبهه و جریان مقاومت تمام هیمنه استکبار را به چالش کشیده و تمامی اهداف آنان در منطقه محقق نشده و موجب تزلزل امنیت آنان در کشورهای اسلامی شده است.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه در پایان شهید سلیمانی را تربیت یافته مکتب مقاومت امام (ره) و رهبری معظم انقلاب دانست و بیان داشت: اطاعت محض از ولایت فقیه بارزترین ویژگی شهید سلیمانی بود و برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرامین رهبری معظم انقلاب شبانه روز مجاهدت و تلاش کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری شهادت پاداش مجاهدت‌های این شهید والا مقام است.

کد مطلب 5097242

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