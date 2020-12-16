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۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴

با حضور تیمهای استارت آپی؛

مرکز نوآوری «شهر آماده» در حوزه مدیریت بحران راه اندازی می شود

مرکز نوآوری «شهر آماده» در حوزه مدیریت بحران راه اندازی می شود

مرکز نوآوری «شهر آماده» در حوزه مدیریت بحران با ظرفیت استقرار ۱۵ تیم راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز توافق نامه ای بین معاونت علمی و فناوری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در راستای ایجاد مرکز نوآوری جدید منعقد شد. این توافق نامه در راستای سیاست های کلی کشور برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم کارآفرینی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف حمایت از ایجاد مرکز نوآوری شهر آماده به امضا رسیده است.

در راستای این تفاهم نامه قرار است یک مرکز نوآوری تحت عنوان «مرکز نوآوری شهر آماده» با محوریت پیشگیری و مدیریت بحران در یکی از پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران راه اندازی شود.

این مرکز نوآوری، ظرفیتی برابر با پذیرش ۱۵ تیم استارت آپی را دارد و می تواند به صورت سالانه ۳۰ تیم را پذیرش کند. پیش بینی شده که این مرکز در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

معاونت علمی و فناوری وظیفه حمایت از تاسیس و راه اندازی این مرکز نوآوری را با محوریت فناوری های اولویت دار و اشتغال زای این حوزه را بر عهده دارد. سازمان مدیریت بحران در حد مقدورات زیرساخت های لازم و فضای فیزیکی را در محل برای ایجاد این مرکز نوآوری فراهم می آورد.

این توافق نامه ۷ ماده دارد که معاون علمی و فناوری و سازمان مدیریت بحران مسئول اجرای این توافق نامه هستند.

کد مطلب 5097302

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