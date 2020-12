ساخت خانه‌ با بلوک سیمانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین بلوک بتونی توخالی در سال ۱۸۹۰ توسط Harmon S. Palmer در ایالات متحده طراحی شد. پس از ۱۰ سال آزمایش‌، پالمر این طرح را در سال ۱۹۰۰ ثبت اختراع کرد. بلوک‌های پالمر ۸ اینچ (۲۰.۳ سانتی متر) در ۱۰ در (۲۵.۴ سانتی متر) در ۳۰ در (۷۶.۲ سانتی متر) بود، و وزن آنها بسیار سنگین بود و باید با استفاده از یک جرثقیل کوچک انجام می‌شد.

تا سال ۱۹۰۵‌، حدود ۱۵۰۰ شرکت در ایالات متحده بلوک‌های بتونی تولید می‌کردند. این بلوک‌های اولیه معمولاً با دست ریخته می‌شدند و میانگین تولید حدود ۱۰ بلوک در هر نفر در ساعت بود. امروزه‌، تولید بلوک‌های بتنی فرایندی کاملاً خودکار است که می‌تواند تا ۲۰۰۰ بلوک در ساعت تولید کند.

استفاده از بلوک سیمانی در عصر حاضر

یک طراحی خانه به سبک چهارگوش، که در فهرست معماری شرکت معماری ردفورد در سال ۱۹۰۸ Cement Houses and How to Build them وجود دارد. این یکی از صدها طرح خانه بلوک بتونی بود که توسط شرکت رادفورد ارائه شد. آنها تخمین زدند که این طرح می‌تواند با حدود ۲،۲۵۰.۰۰ دلار ساخته شود، بسیار کمتر از خانه‌های سنگ تراشی سنتی آن زمان هزینه بر باشد. (از مجموعه موزه هنری فورد و دهکده گرینفیلد.)

بلوک‌های بتونی اولین بار در ایالات متحده به عنوان جایگزین سنگ یا چوب در ساخت خانه‌ها استفاده شد. اولین نمونه شناخته شده از خانه‌ای که در این کشور کاملاً از بلوک بتونی ساخته شده در سال ۱۸۳۷ در استاتن آیلند، نیویورک بود.

خانه‌های ساخته شده از بلوک‌های بتونی، استفاده خلاقانه از مواد ارزان قیمت معمول را نشان می‌دهد که شبیه ساختمان‌های سنگی با چوب گران و سنتی است.

این نوع جدید از ساخت و ساز در اوایل دهه ۱۹۰۰ تا دهه ۱۹۲۰ به شکل رایج ساخت خانه تبدیل شد. سبک‌های خانه، که در آن زمان اغلب به عنوان "مدرن" شناخته می‌شوند، از Tudor تا Foursquare، Colonial Revival تا یک خانه یکپارچه متغیر بود.

در حالی که بسیاری از خانه‌ها از بلوک‌های بتونی به عنوان سازه و همچنین سطح خارجی دیوار استفاده می‌کردند، خانه‌های دیگر از روکش یا پوشش‌های دیگر بر روی سازه بلوک استفاده می‌کردند. صدها هزار از این خانه‌ها به ویژه در ایالت‌های میانه غربی ساخته شده است، احتمالاً به این دلیل که مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت بلوک‌های بتونی، در معادن شن و ماسه‌ها در این منطقه به وفور یافت می‌شود.

بلوک‌های بتونی با طراحی منحصر به فرد برای شبیه سازی بافت‌های سنگی ساخته شده اند: صورت سنگی، گرانیتی، یا زنگ زده. بتون در ابتدا به عنوان یک ماده تجربی در نظر گرفته شد.

خانه‌های ساخته شده از بلوک‌های بتونی در بسیاری از کاتالوگ‌های تولیدکنندگان سیمان پرتلند به عنوان خانه‌های "ضد آتش، ضد علف هرزه و ضد آب و ضد صدا" و به عنوان جایگزینی ارزان برای معضل عرضه همیشه کمیاب چوب تبلیغ می‌شدند. بعدها بسیاری از انواع دیگر ساختمان‌ها، مانند گاراژها، سیلوها، نیز با همین مصالح ساخته می‌شدند.

وضعیت تولید بلوک سیمانی در ایران:

بلوک سیمانی در ایران در سه وضعیت بلوک سنگین، بلوک پوکه معدنی و بلوک پوکه صنعتی یا لیکا وجود دارد.

بلوک سنگین که اکثریت آن را ماسه تشکیل می‌دهد وزنی بالا داشته و برای دیوار باغ یا پی ساختمان مناسب است.

بلوک پوکه معدنی (معمولاً پوکه ان از تبریز به شهرهای دیگر برده می‌شود) و ترکیبی نصف به نصف بین پوکه و سیمان در آن وجود دارد.

وزن آن سبک است و معمولاً از حالت دستی تا حالت تمام اتومات می‌تواند تولید شود و نوع خشک شدن آن دستگاه خشک است.

بلوک پوکه صنعتی از ترکیب پوکه صنعتی و سیمان است و معمولاً با الیاف مستحکم می‌شود.

از بلوک پوکه معدنی در ساختمان‌های کوچک و متوسط شهری بیشتر استفاده می‌شود و از بلوک پوکه صنعتی به دلیل وزن کمتر و همچنین پالت بودن آن در برج‌ها بیشتر استفاده می‌شود.

علت استفاده بیشتر از بلوک پوکه‌ای در سطح شهر قیمت کمتر آن نسبت به بلوک پوکه صنعتی است که تقریباً نصف قیمت آن را دارد و این برای سازندگان مزیت مهمی به شمار می‌رود.

