حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر ایجاد جوی ناپایدار از بعد از ظهر امروز در استان اصفهان است.

وی افزود: این در حالی است که تا ظهر امروز همچنان شاهد افزایش آلاینده‌های جوی و آسمانی ابری و مه آلود خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه از بعد از ظهردر غرب و جنوب استان بارش باران و برف را شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: برای روز پنجشنبه نیز بارش باران با شدت کمتری در مناطق شمال و مرکز استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه ناپایدار جوی تا روز یکشنبه بر روی استان فعالیت خواهد داشت، اضافه کرد: این سامانه روز یکشنبه از مناطق شرقی استان را ترک می‌کند.

دمای اصفهان تغییر نمی‌کند

علی عسگریان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دما در استا اصفهان تغییر محسوسی را نخواهد داشت، تصریح کرد: در این بازه زمانی دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۱ و یک درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای زرین شهر به عنوان گرم‌ترین نقطه استان با دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و بویین میاندشت با دمای سه درجه سانتی‌گراد زیر صفر به عنوان سردترین نقطه پیش‌بینی شده‌اند.